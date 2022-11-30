Грозный, 30 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации бойцами специального подразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе Кременной в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Очередная украинская диверсионно-разведывательная группа успешно денацифицирована в направлении Кременной, — написал Кадыров в Telegram-канале. — Бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений».

Также глава региона добавил, что теперь ВСУ предстоит пополнить длинный список погибших украинских военных в «бессмысленной борьбе за западные ценности».

Ранее Европейская комиссия сообщила, что потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили 100 тыс. военных.