Москва, 30 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Совет Федерации принял постановление об обращении к парламентам стран мира и международным парламентским организациям в связи с непрекращающимся нанесением ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации

С момента перехода атомной станции под российский контроль АЭС подвергается систематическим ударам со стороны Украины. В результате существует реальная угроза целостности энергоблоков, возникновение пожаров на станции и как следствие — глобальной атомной катастрофы.

«Особенную обеспокоенность вызывает реальная опасность огневого поражения хранилищ ядерных отходов атомной станции, где хранится более 2 тыс. тонн отработанного ядерного топлива», — отметил сенатор Юрий Воробьев.

В случае поражения зона разрушения может составить более 200 км.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии необходимости в резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы закрепляла создание защитной зоны на Запорожской АЭС