Марочко: ВСУ каждый день пытаются атаковать в районе Сватова и Кременной
В НМ ЛНР заявили, что ВСУ каждый день пытаются прорвать оборону в районе Сватова и Кременной
Луганск,
30 ноября 2022, 11:36 — REGNUM В течение двух месяцев киевские боевики каждый день пытаются прорвать оборону союзных войск в зоне ответственности Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе Сватова и Кременной. Об этом 30 ноября рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Противник на протяжении уже практически двух месяцев ежедневно осуществляет попытки прорыва нашей линии обороны на данных участках местности, причём, если мы говорим за населённый пункт Сватово, там предпринимаются попытки (прорвать оборону — Прим. ред.) по 2-3 раза на день», — сказал он.
При этом Марочко уточнил, что попытки прорыва обороны союзных войск под Сватово осуществляются украинскими нацистами с двух направлений — с краснолиманского направления и с купянского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, руководство боевиков преступного режима Киева осуществляет подготовку диверсии на Одесском припортовом заводе для отвлечения от катастрофических потерь ВСУ в Донбассе.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.