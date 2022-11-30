В НМ ЛНР заявили, что ВСУ каждый день пытаются прорвать оборону в районе Сватова и Кременной

Луганск, , 11:36 — REGNUM В течение двух месяцев киевские боевики каждый день пытаются прорвать оборону союзных войск в зоне ответственности Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе Сватова и Кременной. Об этом 30 ноября рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Противник на протяжении уже практически двух месяцев ежедневно осуществляет попытки прорыва нашей линии обороны на данных участках местности, причём, если мы говорим за населённый пункт Сватово, там предпринимаются попытки (прорвать оборону — Прим. ред.) по 2-3 раза на день», — сказал он.

При этом Марочко уточнил, что попытки прорыва обороны союзных войск под Сватово осуществляются украинскими нацистами с двух направлений — с краснолиманского направления и с купянского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, руководство боевиков преступного режима Киева осуществляет подготовку диверсии на Одесском припортовом заводе для отвлечения от катастрофических потерь ВСУ в Донбассе.