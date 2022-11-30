Бухарест, 30 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Китай, а также Турция и США — важные факторы, которые могли бы повлиять на решения России, касающиеся Киева, сообщил 30 ноября журналистам итальянский вице-премьер Антонио Таяни на полях саммита глав МИД стран НАТО в Румынии.

Олаф Косинский Антонио Таяни

Заявив, что Китай мог бы повлиять на Россию, «подтолкнув» её к мирным переговорам с Киевом, Таяни добавил, что для мира на Украине нужны также «решительные действия» со стороны Китая, Турции и США.

Напомним, саммит НАТО на уровне глав МИД, который проходит в Бухаресте, не рассматривает включение Киева в альянс в ближайшее время. Обсуждается «помощь» Киеву.