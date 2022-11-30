Москва, , 11:31 — REGNUM Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Совет Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что по документу были проведены парламентские слушания и многие сенаторы подготовили свои поправки при рассмотрении в Госдуме.

«Условия подготовки федерального бюджета на следующую трехлетку являлись крайне жесткими. Уже стала крылатой фраза Антона Германовича, что бюджет на 2023–2025 годы был самым сложным в его карьере», — отметил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Глава Минфина Антон Силуанов обратил внимание на то, что ко второму чтению при перераспределении средств главного финансового документа страны были учтены поправки сенаторов в объеме почти 1,5 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета на 2023 год, согласно документу, предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,23 трлн рублей, в 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.

В федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено предоставление 11 дотаций в общем объеме 994,7 млрд рублей, из которых по субъектам Российской Федерации распределено 7 дотаций в объеме 961,3 млрд рублей. Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам считает, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году нужно рассмотреть возможность уточнения подходов к предоставлению бюджетам российских регионов дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и увеличения объемов дотаций с учетом роста указанных расходов и складывающихся экономических условий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде проследят, нужна ли регионам РФ дополнительная финансовая помощь