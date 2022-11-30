В интернете появились кадры с задымлением в районе ТЭЦ-9 в Перми

Пермь, , 11:28 — REGNUM Серьёзное задымление наблюдается в данный момент в районе ТЭЦ-9 в Перми. Кадры с задымлением выкладывают 30 ноября очевидцы происходящего на своих страницах в соцсетях и в телеграм-каналах.

ТЭЦ

На выложенных в интернет видеозаписях запечатлено, как в районе ТЭЦ-9 в Перми в небо поднимается столб густого черного дыма.

При этом официальных комментариев по этому поводу пока нет, данных о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар, который произошёл на резервуаре с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области, на данный момент полностью ликвидирован.

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