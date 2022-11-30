Луганск, 30 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Между военными киевского режима и польскими наёмниками усиливаются разногласия. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Он отметил, что, несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с киевскими боевиками.

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«Помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов «donation». Также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а [киевские боевики] закупают всё за собственные средства», ― написал в телеграм-канале офицер.

Кроме того, по его словам, польские наёмники в общении «проявляют высокомерие» и относятся к боевикам ВСУ «как людям второго сорта».

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«Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам, вызывают недовольство [киевских боевиков], которое не редко заканчивается драками или перестрелками с поляками», ― добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в районе Святогорска польских наёмников в составе ВСУ больше, чем самих киевских боевиков.

Добавим, что, согласно информации из открытых источников, за десять месяцев с начала проведения специальной военной операции на территории Украины погибли более 1200 польских наёмников, в том числе военнослужащих и ветеранов 16-й дивизии. Число раненых и искалеченных также составляет несколько тысяч человек.