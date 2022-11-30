Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На рынке труда Петербурга на одно рабочее место в среднем претендуют около 6-7 кандидатов. Однако по целому ряду профессий, среди которых рабочие и банковские сотрудники, конкуренция значительно меньше, и имеется дефицит работников. Об этом 30 ноября сообщила служба исследований сервиса hh.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Самая высокая конкуренция в Петербурге сейчас наблюдается среди претендентов на должности в сфере госслужбы (более 16 человек на одно место), на должности юристов (более 10 человек на место), в сфере науки и образования (9,3 человека). Среди административного персонала конкуренция составляет более 7 человек на место.

Однако сразу пять профессиональных сфер в Петербурге испытывают кадровый дефицит — на одну вакансию там приходится меньше одного резюме: рабочий персонал (1,4 резюме на вакансию), банки и финансы (1,3), добыча сырья (1,1), домашний персонал (0,4) и консультирование (0,1).

«Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивает даже до 1 резюме на вакансию. Пока сложно сказать, как справляться с нехваткой линейного и массового персонала, учитывая растущий дефицит курьеров, водителей, производственного и рабочего персонала во всех регионах», — отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Однако в целом, по её словам, «рынок труда показывает удивительную стабильность в самые турбулентные времена».

«Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов», — добавила Данина.

По данным Смольного, реализуемые в городе меры по снижению напряженности на рынке труда Петербурга позволяют сохранять уровень безработицы на низком уровне (2,3% по методологии Международной организации труда). В целом по России уровень безработицы составляет 3,8%.