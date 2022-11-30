Москва, 30 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Для обеспечения жильем детей сирот нужно внести изменения в правовое поле. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов при обсуждении федерального бюджета на 2023–2025 годы в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, общий объем обязательств по оценкам увеличился почти в два раза и составляет чуть меньше 600 млрд рублей. Министр отметил, что «сейчас быстро найти и регионам, и Федерации по софинансированию этого обязательства такие суммы, наверное, сложно».

«Сейчас, конечно, у нас ресурсы идут на новые задачи, которые возникли в текущем году и в следующем тоже. Надеюсь, что в ближайшие годы сможем подступиться к началу завершения этой проблемы. Единственное, что хотелось бы, конечно, субъектам сказать следующее… Деньги есть и даже до начала текущего года и в прошлом году. Ресурсы есть у субъектов, но на решение этой задачи не направляются. Почему? Ждут софинансирования из федерального бюджета, хотя полномочия региональные. Понятно, что Федерация всегда в таких случаях помогает и поэтому наша логика заключается в следующем, нужно подправить правовую конструкцию решения этого вопроса и изыскать средства для его закрытия», — сказал Силуанов.