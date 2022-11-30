Москва, , 11:22 — REGNUM Москву настораживает, что в США регулярно дают оценку протестам в Иране, игнорируя при этом проблему о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков сообщил 30 ноября в интервью РИА Новости.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Безусловно, настораживает, что наши американские коллеги, включая спецпредставителя США по Ирану Роберта Малли, в последнее время предпочитают больше высказывать на тему протестов и прав человека в Иране, а по СВПД стараются звучать как можно тише и неопределеннее», — заявил Ермаков.

Стоит напомнить, что в январе 2022 года в Вене проходили переговоры по возобновлении СПВД и отмене санкций США против Ирана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает права граждан всех стран, включая Китай и Иран, на мирные протесты.

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