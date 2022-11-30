Бухарест, 30 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. О необходимости «большего европейского присутствия» на Западных Балканах заявил 30 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По словам главы МИД Италии, стабильность в регионе важна для «мира и остановки нелегальной миграции».

«Нужно защитить все страны на Западных Балканах, а также те, которые находятся ближе всего к Украине, нужно большее присутствие на Западных Балканах», — заявил Антонио Таяни, добавив, что новая стратегия Италии заключается в усилении присутствия в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии готовится парламентская резолюция, предусматривающая оказание Украине в 2023 году значительной помощи, в том числе и военной.