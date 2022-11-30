Депутат Госдумы Школкина видит риски в бездумном введении минимальных цен на вино и пиво

Москва, , 11:20 — REGNUM В вопросе установлении минимальной розничной цены на все алкогольные напитки не следует перегибать палку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Надежда Школкина Er-gosduma.ru

Минфин предложил разрешить правительству устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все алкогольные напитки, включая тихие вина и пиво, сообщил «Известиям» замглавы ведомства Алексей Сазанов.

В Госдуме нашло понимание установления минимальной цены на водку и табак, однако парламентарий предостерегает от перегибов.

«Надо понять — для чего? На водку и табак я понимаю почему, там было занижение цен на продукцию, особенно в розничной сети за счет нелегальной и контрафактной продукции и соответственно — недобор акцизов в бюджет. Да и хорошая водка, наверное, не может стоить ниже какого- то ценового уровня, если она произведена по стандартам и современным технологиям. Ну и понятно, что эти напитки не должны быть слишком доступные, дабы избежать их чрезмерного употребления», — отметила Школкина.

Однако депутат видит риски в распространении такой практики в отношении вина и пива.

«Учитывая, что индустрия отечественного вина сегодня получила стремительное развитие, чего собственно государство и добивалось, сегодня главное — не перегнуть палку и не загнать ее снова в угол. Поэтому согласна с тем, что все решения в области регулирования отечественного виноделия необходимо тщательно обсудить с профессиональным сообществом, соотнести с рисками для здоровья и уже затем принимать решения», — подчеркнула Школкина.

В октябре Министерство финансов России предложило увеличить минимальные цены на игристое вино. Проект приказа опубликован на портале правовой информации. с 1 января 2023 года минимальная стоимость игристого вина в рознице должна составить 239 рублей за емкость объёмом 0,75 литра, оптовая — 199 рублей, отпускная — 166 рублей. Сейчас минимальная розничная стоимость игристого вина составляет 169 рублей, оптовая — 137 рублей, отпускная — 118 рублей.

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