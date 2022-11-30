Москва, 30 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В работе XXVIII Большого отчетного Круга войскового казачьего общества «Центральное казачье войсков» принял участие атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы ФС РФ («Единая Россия») Николай Долуда.

vsko.ru Атаман Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы ФС РФ Николай Долуда

Итоги работы за текущий 2022 год обсудили 300 выборных казаков и атаманов войска, а также начальник Управления по работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Березецкий, заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве Маргарита Мезенцева, и. о. ректора МГУТУ им. К. Разумовского (Первый казачий университет) Арсений Миронов и другие.

В отчетном докладе первый заместитель (товарищ) войскового атамана Геннадий Сидорин отметил, что выполнение задач Стратегии государственной политики в отношении российского казачества ощутимо в тех регионах Центрального федерального округа, в которых налажено взаимодействие штабов окружных казачьих обществ с представителями власти, курирующими вопросы казачества.

Так, в результате системного сотрудничества казаков и власти Правительством Белгородской области принято решение о выделении нового помещения для штаба Белгородского ОКО, организовано несение службы по охране общественного порядка на возмездной основе; выделены земли казачьему обществу в Курской области; правительством Тамбовской области положительно рассмотрен вопрос о создании казачьего кадетского корпуса на базе школы имени Воронцова-Дашкова; создана казачья народная дружина по охране общественного порядка в Тверской области, в Ефремовском районе Тульской области. Второй год в г. Москве успешно реализуется практика участия казаков МОКО по охране общественного порядка в международном аэропорте Внуково.

«Крайне важно для руководства Центрального войскового казачьего общества участие казаков в комплектовании казачьих добровольческих отрядов «Ермак» и «Терек», а также казачьих подразделений «Зверобой» в составе Кантемировского соединения, 21 БрОН и других частей Вооружённых Сил РФ. Всего приняли и принимают участие в специальной военной операции около 800 казаков Центрального войскового казачьего общества», — отметил Геннадий Сидорин.

Оценку деятельности Центрального войскового казачьего общества озвучил в своём выступлении Всероссийский атаман Николай Долуда.

«С одной стороны, я рад тому, что из 18 субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляет свою деятельность Центральное войсковое казачье общество, на отчетный Большой Круг прибыли делегаты. Это о многом говорит! Но огорчает тот факт, что региональная власть представлена только Москвой и Московской областью. Напрашивается вывод: главам субъектов, а также их заместителям, курирующим вопросы казачества, — руководителям рабочих групп, — безразлично то, чем занимаются казаки в самом сердце страны!» — отметил атаман ВсКО.

Николай Долуда представителям власти напомнил об одном из требований Президента России, прописанном в Указе «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы». А именно, в разделе IV, пункте 24-м сказано: «Реализация настоящей Стратегии осуществляется… федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с их компетенцией при участии Всероссийского казачьего общества и иных организаций».

«На каждом заседании Совета при Президенте по делам казачества я говорю о том, что пора заместителям губернаторов поворачиваться лицом к казачеству. Потому что работа регионов оценивается, в том числе, по шкале целевых показателей, установленных Правительством РФ региона и отображающих поддержку и помощь в развитии казачьих обществ. Это и количество казаков, занимающихся охраной общественного порядка, природоохранной деятельностью, и число общеобразовательных школ, реализующих казачий компонент, и многие другие показатели. Атаман войска, будь он даже сильным лидером, в одиночку не способен организовать эту работу, для этого ему необходима помощь региональной власти», — подчеркнул Николай Александрович.

vsko.ru XXVIII Большой отчетный Круг войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»

Также Всероссийский атаман обратил внимание на то, что реализация Стратегии государственной политики в отношении российского казачества предполагает как классическую форму, так и максимальную.

«Максимальная — это как раз вариант сегодняшнего дня, когда проводится специальная военная операция. Согласно этому документу главы регионов и муниципальных образований имеют право формировать свои программы в поддержку казачества. Но многие из руководителей даже не открывали Стратегию.

Возникает вопрос и к руководству Центрального войскового общества: почему целый штаб, сформированный для решения поставленных задач, сидит в Москве вместо того, чтобы бывать в населенных пунктах, где расположены казачьи общества? Важно не сидеть сложа руки, а самим обращаться за помощью, отстаивать интересы казачества, тогда будет толк. Казаки Центрального войскового казачьего общества должны включиться в работу по максимуму. И задавать пульс всему казачеству России!» — сказал Николай Долуда.

vsko.ru Участники XXVIII Большого отчетного Круга войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»

Между тем, по словам Всероссийского атамана, в Центральном войсковом казачьем обществе слабо налажена работа по развитию системы казачьего образования.

«Как показали рабочие поездки сотрудников Всероссийского казачьего общества, в казачьих школах и классах, расположенных на территориях ЦКВ, нет казаков-наставников. Нет наглядной агитации: ни заповедей, ни истории войскового общества, ни даже истории российского казачества. Несмотря на обращения со стороны ВсКО, один из 4-х казачьих кадетских корпусов, Рузский казачий кадетский корпус, к сожалению, до сих пор находится на муниципальном, а не на региональном финансировании. Это единственный казачий кадетский корпус из 29 в России! Неужели Московская область не способна взять на довольствие кадетский корпус, который является титульным для казачьего образования центра страны?!» — сказал Николай Долуда.

Особым образом Всероссийский атаман остановился на отсутствии в Центральном войсковом казачьем обществе своего казачьего добровольческого отряда, какие сформированы в Кубанском (3 отряда), Оренбургском (2 отряда), один из которых создан совместно с Волжским, в Черноморском («Таврида»), Терском («Терек») войсковых казачьих обществах, во Всевеликом войске Донском, в Приморском отдельском обществе («Тигр»), «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» сформировал бригаду «Дон».

«Нет такого отряда в Центральном войсковом казачьем обществе! Братья-казаки, определитесь, сколько у вас реальных казаков, от этого числа сегодня зависит, способно ли ваше войсковое казачье общество сформировать свой отряд и принести тем самым пользу Отечеству? Ведь по списку у вас сегодня больше 15 тысяч казаков, а в добровольческих отрядах 31 человек.

К сожалению, в Центральном войсковом казачьем обществе есть общества, в которых количество казаков на бумаге не совпадает с их реальным численным составом. Это очковтирательство недопустимо. Вы такие данные подаете и в отчеты. Из 18 отдельских (окружных) обществ 5 до сих пор не вошли в реестр. Это слабость и неэффективность работы атаманов. Много разговоров, рассуждений и обсуждений, а дела и толку мало», — сказал Николай Александрович.

В ходе выступления Николай Долуда предложил в каждом войсковом казачьем обществе сформировать Фонд поддержки семей погибших и раненных казаков, который позволит, в том числе, объединившись с руководителями региональной власти, поставить памятники казакам, погибшим в ходе СВО, казачьим школам присвоить имена погибших героев-казаков. В каждой казачьей школе и каждом казачьем кадетском корпусе необходимо организовать уголок памяти, с портретами и фотографиями героев, отдавшим жизнь за Родину.

«Именно с этого начинается патриотическое воспитание сегодня. Дети должны знать о выдающихся о казаках-современниках, любящих свою Родину и ставших на ее защиту!» — подчеркнул казачий атаман Николай Долуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николай Долуда заявил о том, что атаманам войсковых казачьих обществ России необходимо соответствовать задачам специальной военной операции. «В первую очередь казаки — это воины, во вторую — пахари», — напомнил атаманам депутат Госдумы РФ («Единая Россия»), атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

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