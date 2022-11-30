Луганск, 30 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Руководство боевиков преступного режима Киева осуществляет подготовку диверсии на Одесском припортовом заводе для отвлечения от катастрофических потерь ВСУ в Донбассе. Об этом 30 ноября сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

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Как указал офицер НМ ЛНР, в данный момент киевский режим ведёт подготовку новой провокации на юге захваченной им части Украины для отвлечения внимания от военных провалов боевиков ВСУ в Донбассе и их катастрофических потерь.

«Украинское командование рассматривает возможность проведения диверсий на Одесском припортовом заводе, а именно подрыва хранилищ химической продукции с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории захваченной режимом Киева Харьковской области Украины прогремело несколько взрывов.