«Росэнергоатом»: новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук

Москва, , 11:16 — REGNUM В руководстве Запорожской атомной электростанции произошли кадровые изменения. Новым директором АЭС назначен бывший главный инженер Запорожской АЭС Юрий Черничук. Об этом 30 ноября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС DENAMAX

«Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции» стал Юрий Алекссевич Черничук», ― сказал Карчаа.

Он пояснил, что предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличён в сотрудничестве с СБУ и выдворен на Украину. По словам бывшего мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.

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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» также подчеркнул, что весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива.

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что сотрудники Запорожской АЭС, отказавшиеся подписывать контракт с новым работодателем в лице АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», не будут допущены на станцию. При этом он отметил, что таких людей единицы. Среди них есть и такие, кто саботировал работу и открыто делал антироссийские заявления.

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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об угрозах, которые поступают от террористического режима Киева в адрес сотрудников Запорожской АЭС. По его словам, представители преступного киевского режима угрожают сотрудникам ЗАЭС тем, что, когда они якобы возьмут атомную станцию под контроль, все сотрудники будут подвергнуты ими репрессиям.

Напомним, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС 1 марта перешла под контроль России.