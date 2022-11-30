Киев, , 11:16 — REGNUM Потери киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине превысили 100 тыс. военных. Также Украина потеряла более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом 30 ноября заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Свыше 100 тыс. украинский военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли с начала февраля», — отметила она.

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