Киев, 30 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Потери киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине превысили 100 тыс. военных. Также Украина потеряла более 20 тыс. гражданских лиц. Об этом 30 ноября заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли с начала февраля», — отметила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении поселка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР) от ВСУ.