Пугачева приступила к ликвидации своей последней в России компании «АБП»

Москва, , 11:16 — REGNUM Эстрадная певица Алла Пугачева приступила к ликвидации своей последней в России компании «АБП», следует из базы данных «Спарк».

Алла Пугачева на показе мод Валентина Юдашкина. 2009 RIA Novosti archive

Именная компания «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе, в частности занималась организацией концертов исполнительницы.

Заявление о ликвидации «АБП» было подано 23 ноября.

Стало известно, что доходы «АБП» становились всё меньше, выручка с 2019 по 2021 год снизилась в 23 раза — до 3 млн рублей.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отношении певицы Аллы Пугачёвой проводилась проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации ВС РФ.

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