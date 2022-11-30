Москва, 30 ноября 2022, 11:16 — REGNUM Эстрадная певица Алла Пугачева приступила к ликвидации своей последней в России компании «АБП», следует из базы данных «Спарк».

Алла Пугачева на показе мод Валентина Юдашкина. 2009
Алла Пугачева на показе мод Валентина Юдашкина. 2009
RIA Novosti archive

Именная компания «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе, в частности занималась организацией концертов исполнительницы.

Заявление о ликвидации «АБП» было подано 23 ноября.

Стало известно, что доходы «АБП» становились всё меньше, выручка с 2019 по 2021 год снизилась в 23 раза — до 3 млн рублей.

Напомним, Алла Пугачева уехала из России в Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отношении певицы Аллы Пугачёвой проводилась проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации ВС РФ.

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