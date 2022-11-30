Певица Пугачева ликвидирует свою последнюю в России компанию
Пугачева приступила к ликвидации своей последней в России компании «АБП»
Москва,
30 ноября 2022, 11:16 — REGNUM Эстрадная певица Алла Пугачева приступила к ликвидации своей последней в России компании «АБП», следует из базы данных «Спарк».
Алла Пугачева на показе мод Валентина Юдашкина. 2009
RIA Novosti archive
Именная компания «АБП» специализировалась на шоу-бизнесе, в частности занималась организацией концертов исполнительницы.
Заявление о ликвидации «АБП» было подано 23 ноября.
Стало известно, что доходы «АБП» становились всё меньше, выручка с 2019 по 2021 год снизилась в 23 раза — до 3 млн рублей.
Напомним, Алла Пугачева уехала из России в Израиль.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в отношении певицы Аллы Пугачёвой проводилась проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации ВС РФ.
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История вопроса
Чем публичнее человек, тем более открытой для публики становится его жизнь и деятельность, причем как с его подачи, так и без его ведома. Деятели культуры и звёзды шоу-бизнеса порой и сами провоцируют скандалы, чтобы попасть в топ СМИ, заставить говорить о себе. Есть даже выражение, что "не бывает хорошей или плохой славы, бывает только слава".
В конце августа 2019 года в открытый доступ попало видео, на котором поп-артист Филипп Киркоров устраивает скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна».
А в 2017 году на страницах СМИ стал часто упоминаться соучредитель Miramax Films, экс-совладелец The Weinstein Company Харви Вайнштейна. Против американского продюссера восстал чуть ли не весь Голливуд из-за секс-скандала вокруг него. 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах от Вайнштейна.