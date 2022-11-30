Москва, 30 ноября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Более 13 тысяч детей-сирот с ограничениями по здоровью получат возможность на бесплатной основе получить новые профессии на базе российских колледжей. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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Отмечается, что для таких лиц планируется начать выплаты каждый месяц в размере от 10 тысяч рублей.

Помимо этого, также почти три тысячи рублей заложено на покупку требуемых пособий и книг, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, в России по состоянию на ноябрь 2022 года насчитывается 725 178 детей-инвалидов. Среди них 305 264 — девочки, а 419 914 — мальчики. В диапазоне до трёх лет в России насчитывается 47 464 ребёнка-инвалида, от четырёх до семи лет — 150 935 детей, от восьми до 14 лет — 373 153 ребёнка, и от 15 до 17 лет - 153 626 детей.