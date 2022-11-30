В Харьковской области прогремело несколько взрывов
На территории Харьковской области произошло несколько взрывов
Харьков, Украина,
30 ноября 2022, 11:11 — REGNUM На территории захваченной режимом Киева Харьковской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 30 ноября сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.
Взрыв
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Под Харьковом сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
При этом ранее на территории Харьковской области был объявлен режим воздушной тревоги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что руководство вооружённых формирований киевского террористического режима не бережёт живую силу и создаётся впечатление, что они заваливают телами российские позиции.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.