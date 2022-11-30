Харьков, Украина, 30 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. На территории захваченной режимом Киева Харьковской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 30 ноября сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Под Харьковом сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

При этом ранее на территории Харьковской области был объявлен режим воздушной тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что руководство вооружённых формирований киевского террористического режима не бережёт живую силу и создаётся впечатление, что они заваливают телами российские позиции.