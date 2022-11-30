Москва, 30 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Эксперимент по работе единого налогового счета позволит бизнесу облегчить в администрировании своих налоговых обязательств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Отвечая на вопросы сенаторов в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы о том, как эксперимент по единому налоговому счету отразится на российских регионах, Силуанов отметил, что в ходе доработки был внесен ряд нормативных и законодательных изменений. В частности, по его словам, налог на прибыль не будет учитываться при определении сальдо по единому налоговому счету.

«Мы договорились, что в случае, если у отдельных муниципалитетов будут возникать дополнительные потребности в подкреплении наличности, то будут задействованы максимальным образом казначейские кредиты, размер которых, как мы уже говорили. Существенно увеличивается в следующем году. С помощью подкрепления казначейского счета через такие инструменты будем помогать регионам и муниципалитетам исполнять их бюджетные обязательства Инструменты есть, уверен, что мы пройдем внедрение этого механизма без каких-либо сбоев», — сказал Силуанов.