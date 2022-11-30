В Сеуле заявили о вхождении самолётов РФ и Китая в зону идентификации ПВО Южной Кореи

30 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

Как военные самолеты России и КНР «вошли» в зону ПВО Южной Кореи.

ИА REGNUM, , 11:55 — REGNUM Так называемая опознавательная зона ПВО Южной Кореи вновь стала предметом разбирательств с якобы вхождением военных самолетов России и Китая 30 ноября. Со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Сеула Yonhap уточняет: речь идет о двух китайских бомбардировщиках H-6, а также четырёх российских Ту-95 и двух истребителях Су-35. По данным издания, в воздух подняты корейские истребители. Властям республики не понравилось то, что манёвры происходили без уведомления.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Посольство России же отметило, что полеты самолетов осуществлялись в соответствии с международными нормами. Ранее в РФ не раз заявляли Южной Корее, что так называемая опознавательная зона ПВО республики установлена Сеулом в одностороннем порядке.

Похожий инцидент во время совместных учений Пекина и Москвы случился в середине марта и позднее — 24 мая 2022 года. Тогда, согласно опубликованным данным, около 15:40 местного времени в пределах зоны ПВО Южной Кореи были замечены четыре китайских и два российских самолета.

Уже на следующий день после случившегося МИД Южной Кореи выразил «сожаление» в связи с патрулированием над международными водами Японского и Восточно-Китайского морей:

Министерство иностранных дел Республики Корея (сс)Gcd822

«Китаю и России было по дипломатическим каналам выражено сожаление в связи с входом военных самолётов в опознавательную зону ПВО. Мы призвали не допускать подобного впредь».

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Тем временем замглавы Управления национальной безопасностью Ким Тхэ Хё в ходе брифинга, состоявшегося 25 мая, нашел взаимосвязь между полетами китайских и российских самолетов и запуском КНДР трех баллистических ракет.

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Напомним, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К в рамках реализации плана военного сотрудничества 24 мая 2022 года провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. В Японии его и вовсе сочли демонстративной провокацией.

Ту-95МС Sergey Korovkin 84

«У нас нет другого выбора, кроме как рассматривать серию совместных действий двух стран как демонстрацию, направленную против нашей страны. Тот факт, что это произошло во время саммита Quad, также повышает степень провокации», — 25 мая заявлял генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

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