Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевские боевики заваливают телами позиции войск ВС РФ

Донецк, , 11:02 — REGNUM Руководство вооружённых формирований киевского террористического режима не бережёт живую силу и создаётся впечатление, что они заваливают телами российские позиции. Об этом 30 ноября заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гагин пояснил, что вся линия фронта практически на всём протяжении на сегодняшний день пристреляна и при появлении на ней вражеской живой силы или военной техники они уничтожаются прицельным огнем российской артиллерии.

Также врио главы ДНР отметил, что эти действия говорят о том, что киевский режим принял решение «утилизировать генофонд нации».

«Иначе это назвать никак нельзя. Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава города Горловка Иван Приходько сообщил об освобождении посёлка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР).