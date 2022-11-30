Донецк, 30 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Руководство вооружённых формирований киевского террористического режима не бережёт живую силу, и создаётся впечатление, что они заваливают телами российские позиции. Об этом 30 ноября заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Гагин пояснил, что вся линия фронта практически на всём протяжении на сегодняшний день пристреляна и при появлении на ней вражеской живой силы или военной техники они уничтожаются прицельным огнем российской артиллерии.

Также врио главы ДНР отметил, что эти действия говорят о том, что киевский режим принял решение «утилизировать генофонд нации».

«Иначе это назвать никак нельзя. Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава города Горловки Иван Приходько сообщил об освобождении посёлка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР).