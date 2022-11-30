Госдума обсудит особенности уголовного производства на новых территориях России

Москва, , 11:02 — REGNUM Законопроект об особенностях уголовного производства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России» во главе с депутатом Павлом Крашенинниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК), а преступность и наказуемость деяний, совершенных на их территориях до 30 сентября 2022 г. (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России), определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса (УК).

В законопроекте отражается недопустимость поворота к худшему при определении наказания обвиняемого, пояснил Крашенинников.

«Оно не будет ужесточаться, если российским законом предусматривается более суровое наказание. И наоборот, если более жесткое наказание было предусмотрено законами, действовавшими на территориях новых регионов до 30 сентября, а российское законодательство предусматривает более мягкое наказание за аналогичное преступление, будет применяться российский уголовный закон», — заявил парламентарий.

Вводится положение, согласно которому не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового региона до 30 сентября 2022 г., если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов.

Кроме того, предусматривается возможность использовать в российском уголовном процессе доказательств по уголовным делам, полученных до 30 сентября 2022г. в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, действовавшим на территориях новых субъектов РФ. Принятые судами этих субъектов решения до указанной даты имеют законную силу.

«В случае, если деяние, по которому досудебное расследование проводилось до 30 сентября 2022 г., в соответствие с российским законодательством не является преступлением, или если отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела, то уголовное дело возбуждено не будет», — пояснил Крашенинников.

Обвиняемые и иные участники уголовного судопроизводства будут иметь право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, следует из документа.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, предлагается применять на территориях новых субъектов с 1 января 2027 г., отмечается в предлагаемых поправках.

Парламентарии активно занялись вопросом правовой интеграции новых регионов в правовую систему России. На рассмотрении Госдумы уже находится ряд законопроектов, в частности, законопроект, который позволит установить особенности планирования и осуществления госзакупок в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В целом, ЛНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть полностью интегрированы в правовое пространство России к 2026 году.

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