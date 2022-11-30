Исламабад, , 10:58 — REGNUM В результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта как минимум один полицейский и один подросток погибли, более 24 человек, среди которых в основном служащие полиции, получили ранения. Об этом 30 ноября сообщает телеканал Geo.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации старшего суперинтенданта полиции Кветты Абдул Хак Умрани, целью атаки террориста был выбран грузовик пограничной полиции. Также Умрани добавил, что раненые доставлены в гражданскую больницу города.

Атака на полицейский грузовик произошла спустя два дня после того, как террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила об отмене режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации сомалийскими силовиками террористов, напавших на отель Villa Rose в центре столицы Могадишо.

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