Исламабад, 30 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В результате атаки террориста-смертника в пакистанском городе Кветта как минимум один полицейский и один подросток погибли, более 24 человек, среди которых в основном служащие полиции, получили ранения. Об этом 30 ноября сообщает телеканал Geo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По информации старшего суперинтенданта полиции Кветты Абдул Хак Умрани, целью атаки террориста был выбран грузовик пограничной полиции. Также Умрани добавил, что раненые доставлены в гражданскую больницу города.

Атака на полицейский грузовик произошла спустя два дня после того, как террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила об отмене режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации сомалийскими силовиками террористов, напавших на отель Villa Rose в центре столицы Могадишо.