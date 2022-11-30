Брянск, 30 ноября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Пожар, который произошёл на резервуаре с нефтепродуктами в Суражском районе Брянской области, на данный момент полностью ликвидирован. Об этом 30 ноября рассказал журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по региону.

24.mchs.gov.ru На пожаре

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар на резервуаре с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области, согласно предварительным данным, мог произойти из-за попадания в него сброшенного с беспилотника неустановленного боеприпаса.