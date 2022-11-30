Силуанов заявил о необходимости обеспечить запас прочности для регионов России

Москва, , 10:55 — REGNUM Для обеспечения мер социального характера важно обеспечить запасы финансовой прочности для регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совфеда при обсуждении федерального бюджета на 2023–2025 годы.

Антон Силуанов Gaidarforum.ru

«Сейчас самое главное обеспечить такие запасы прочности для субъектов Российской Федерации с тем, чтобы все те обязательства, которые приняты в текущем году, в первую очередь, социального характера были обеспечены ресурсом», — сказал министр.

Силуанов отметил, что речь идет и о повышении МРОТа, о повышении прожиточного минимума и внедрении новой системы пособия для семей с детьми. По его словам, все это требует и федерального и субъектового участия.