Силуанов заявил о необходимости запаса прочности для регионов России
Силуанов заявил о необходимости обеспечить запас прочности для регионов России
Москва,
30 ноября 2022, 10:55 — REGNUM Для обеспечения мер социального характера важно обеспечить запасы финансовой прочности для регионов России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания Совфеда при обсуждении федерального бюджета на 2023–2025 годы.
Антон Силуанов
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«Сейчас самое главное обеспечить такие запасы прочности для субъектов Российской Федерации с тем, чтобы все те обязательства, которые приняты в текущем году, в первую очередь, социального характера были обеспечены ресурсом», — сказал министр.
Силуанов отметил, что речь идет и о повышении МРОТа, о повышении прожиточного минимума и внедрении новой системы пособия для семей с детьми. По его словам, все это требует и федерального и субъектового участия.
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