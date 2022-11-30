Экономист ВШЭ Ковалев рассказал, из-за чего будут ухудшаться отношения США и ЕС

Москва, , 10:53 — REGNUM Эксперты издания The Wall Street Journal правы, когда говорят о том, что европейские лидеры недовольны политикой США, так как в настоящее время ЕС вместо того, чтобы отстаивать свои интересы, вынуждены работать под повестку Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Флаги США и ЕС

«У европейских лидеров, безусловно, есть основания быть недовольными политикой, которую проводят США. Последние преследуют свои интересы, а европейские — свои. И эти интересы довольно часто не совпадают. Прежде всего это борьба за лидерство, — сказал он. — На сегодняшний день страны Европы в значительной степени утратили свой суверенитет. И не всегда могут отстаивать свои интересы, а вынуждены работать под повестку США и, соответственно, помогать тем укреплять свое лидерство. США своей санкционной политикой и другими действиями ослабляют государства Европейского союза и пытаются выдавить их из важных мировых цепочек. Например, логистических. И конечно, это не нравится многим европейским государствам. Но они не могут проявить недовольство и разочарование в силу того, что сильно зависят от тех же США. Самый простой пример — США добились того, что Европа лишается дешевого российского трубопроводного газа и вынуждена закупать дорогой сжиженный газ из США».

Поэтому, как полагает Ковалев, отношения США и Европейского союза будут обостряться, потому что население ЕС возмущается.

«А бесконечно игнорировать его недовольство невозможно. И европейским элитам придется прислушаться и отвечать на запросы граждан, — сказал профессор. — Что касается США, то они не станут прислушиваться к жалобам своих европейских союзников. Они преследуют свои цели и методично их добиваются. А стало быть, продолжат делать то, что им выгодно. А на Евросоюз и страны Западной Европы Вашингтону по большому счету наплевать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец рассказал, как и из-за чего будут ухудшаться отношения между Европейским союзом и Америкой.

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