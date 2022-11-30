Москва, , 11:15 — REGNUM За год работы штаба по вопросам ЖКХ на площадке Управления Росреестра по Москве его сотрудники помогли зарегистрировать права на 1122 коммунальных сооружения протяженностью свыше 480 тысяч метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 30 ноября заявил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

«Год совместной работы продемонстрировал эффективность принятого решения о создании Штаба по вопросам ЖКХ. За прошедшее время нам удалось выстроить результативное сотрудничество между предприятиями и организациями Комплекса городского хозяйства и столичным Управлением Росреестра, что позволило ускорить темпы введения в эксплуатацию важных объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры Москвы», — отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Он обратил внимание, что эта работа приобретает особое значение в осенне-зимний период, когда основная задача городских служб — обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения при любых погодных условиях, не допустить нарушений в ресурсоснабжении потребителей.

Всего на кадастровый учет поставили 242 сооружения протяженностью почти 259 тысяч метров, 15 зданий общей площадью около 19 тысяч квадратных метров и 101 земельный участок общей площадью 1,4 млн кв. м.

Как уточнил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, за время действия штаба зарегистрированы права на 82 здания суммарной площадью более 33 тысяч квадратных метров. «Штаб на постоянной основе проводит системный анализ объектов недвижимости ресурсоснабжающих организаций столицы», — добавил Майданов.