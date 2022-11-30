Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли законопроект, который снимает ограничение на количество лиц, которым в течение одного календарного года может быть присвоено звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Это звание, по действующим на сегодня правилам, присваивается не более чем двум лицам в год решением депутатов Заксобрания, которое принимается накануне Дня основания Санкт-Петербурга в мае каждого года.

Теперь это ограничение, если принятый документ подпишет губернатор, будет отменено. В то же время предельное число таких званий за период работы одного созыва Законодательного собрания (пять лет) останется на прежнем уровне. Таким образом, за пять лет работы городской парламент сможет присвоить не более десяти званий «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

Кроме того, чтобы избежать внесение на голосование по присвоению званий кандидатур, которые выдвинуты ненадлежащими субъектами, на рассмотрение депутатов будут вносить только те кандидатуры, которые выдвинуты общественными объединениями, перечисленными в законе.

Напомним, что в 2022 году звание почетного гражданина Петербурга присвоили председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и экс-главе Ленинградского горисполкома Владимиру Ходыреву. Всего в 2022 году было четыре кандидата.