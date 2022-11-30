Чита, 30 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета затребовал доклад о проводимых по уголовному делу о покушении на убийство врача в Забайкальском крае действиях. Об этом Следственный комитет Российской Федерации сообщил в официальном телеграм-канале.

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«28 ноября 2022 года в посёлке Ксеньевка в помещении местной больницы 63-летняя женщина спровоцировала конфликт с врачом-терапевтом, а затем имеющимся при себе ножом нанесла ей несколько ударов. Действия подозреваемой пресекли работники больницы, которые оказали помощь пострадавшей. В настоящий момент потерпевшая находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемая задержана, она ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю А. Ю. Вольному поручили представить доклад о предварительных результатах расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ начал расследование обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ.