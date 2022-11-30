Бахмут, ДНР, , 10:48 — REGNUM Об освобождении посёлка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР) сообщил 30 ноября глава города Горловка Иван Приходько.

Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия Александр Погожев © ИА REGNUM

Посёлок освободили союзные силы. пояснил он в интервью ТАСС.

Напомним, в Бахмутском районе ВС РФ продолжают наступление на ВСУ. Два дня назад, 28 ноября, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что освобождение территории от боевиков ВСУ продолжается.

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