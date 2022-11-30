Бахмут, ДНР, 30 ноября 2022, 10:48 — REGNUM Об освобождении посёлка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР) сообщил 30 ноября глава города Горловка Иван Приходько.

Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия
Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия
Александр Погожев © ИА REGNUM

Посёлок освободили союзные силы. пояснил он в интервью ТАСС.

Напомним, в Бахмутском районе ВС РФ продолжают наступление на ВСУ. Два дня назад, 28 ноября, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что освобождение территории от боевиков ВСУ продолжается.

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