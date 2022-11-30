Бахмут, ДНР, 30 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Об освобождении посёлка городского типа Курдюмовка (Бахмутский район, ДНР) сообщил 30 ноября глава города Горловки Иван Приходько.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

Посёлок освободили союзные силы, пояснил он в интервью ТАСС.

Напомним, в Бахмутском районе ВС РФ продолжают наступление на ВСУ. Два дня назад, 28 ноября, глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что освобождение территории от боевиков ВСУ продолжается.