Рогов: около 35 тыс. жителей Энергодара остаются в городе
Рогов заявил, что в Энергодаре продолжают оставаться около 35 тыс. жителей
Энергодар, Запорожская область,
30 ноября 2022, 10:42 — REGNUM На сегодняшний день в городе Энергодаре проживает порядка 35 тыс. человек. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Как указал Рогов, на данный момент два энергоблока Запорожской АЭС переведены в режим «горячего останова», что позволяет говорить о сдержанном оптимизме в вопросе возможности обеспечения Энергодара отоплением.
«Всё-таки где-то 35 тыс. жителей из 55 [тыс.] сейчас точно в городе есть», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Совете Федерации прошли межведомственные консультации, посвящённые вопросам безопасности Запорожской АЭС.
История вопроса
С самого начала российской военной спецоперации на территории бывш. УССР киевские боевики пытаются захватить опасный стратегический объект - Запорожскую атомную электростанцию. При молчаливом одобрении западных кураторов стараются нанести как можно больший урон территори. Систематические обстрелы ЗАЭС начались 18 июля 2022 года. ВСУ используют реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, дроны. При этом преступный киевский режим неоднократно заявлял о том, что удары по станции наносятся Вооруженными силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ. При наихудшем сценарии развития радиационной аварии разнос радиоактивных веществ может составить сотни километров. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.