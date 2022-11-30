Энергодар, Запорожская область, 30 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. На сегодняшний день в городе Энергодаре проживает порядка 35 тыс. человек. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Федя Кузнецов Энергодар

Как указал Рогов, на данный момент два энергоблока Запорожской АЭС переведены в режим «горячего останова», что позволяет говорить о сдержанном оптимизме в вопросе возможности обеспечения Энергодара отоплением.

«Всё-таки где-то 35 тыс. жителей из 55 [тыс.] сейчас точно в городе есть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Совете Федерации прошли межведомственные консультации, посвящённые вопросам безопасности Запорожской АЭС.