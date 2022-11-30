Москва, 30 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала пожелание, чтобы с новым назначением Алексея Кудрина верхняя палата парламента чаще попадала бы в топ «Яндекса», передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс Дзен

«Мы надеемся, что Совет Федерации будет чаще в топах «Яндекса» («Дзена») с теми заявлениями, которые мы делаем», — сказала Матвиенко.

Она также вручила Кудину благодарность Совфеда за работу.

Совет Федерации на пленарном заседании досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».