Киев, 30 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. СБУ не прекращает обыски в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. На этот раз силовики киевского режима нагрянули в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области. Об этом 30 ноября сообщают киевские СМИ.

Ssu.gov.ua СБУ

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«СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви. На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево», ― говорится в сообщении издания «Страна. ua» в телеграм-канале.

Ранее силовики возбудили уголовное дело из-за исполнения в Киево-Печерской лавре песни со словами «пробуждается матушка-Русь».

Напомним, по решению областного совета Львовщины каноническая УПЦ должна прекратить свою деятельность на территории Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив оперативные мероприятия необходимостью противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории Украины для недопущения использования лавры «как ячейки русского мира».

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В тот же день обыски прошли в Сарненской епархии УПЦ в Ровенской области и двух монастырях. Также сотрудники СБУ приходили с обысками к ректору Почаевской духовной семинарии в Тернопольской области, в православный храм Рождества Христова в Ивано-Франковске и в Черновицко-Буковинскую епархию канонической УПЦ.