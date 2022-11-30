Москва, , 10:34 — REGNUM Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков назвал инсинуациями сообщения о помощи Ирану со стороны России в ядерной сфере.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«В том же ряду раскручиваемые западными СМИ сообщения о якобы намерении Ирана приобрести у России некие «материалы для ядерного топлива», — заявил Ермаков в интервью РИА Новости.

Также директор ведомства добавил, что Иран и Россия ведут сотрудничество в ядерной энергетике, в котором нет ничего противоречащего политике международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил КНДР о совместном с союзниками ответе, если Северная Корея не свернет программу ядерных испытаний.

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