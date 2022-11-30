Вашингтон, 30 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Максималистская позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к конфликту на Украине может привести американскую сторону в трудное положение, если потребуется идти на компромиссы с Россией. Такое мнение 30 ноября высказал профессор Гарвардского университета, специалист по международным отношениям Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Администрация Байдена может оказаться в странном положении в предстоящие месяцы и годы», — отметил он в своей публикации.

При этом эксперт указал, что, с одной стороны, действующие американские власти ранее публично заявили о своей приверженности к победе киевского режима в этом конфликте.

«С другой стороны, администрация также, судя по всему, осознает риски эскалации, не хочет начинать реальную войну с Россией, а некоторые официальные лица США, похоже, считают, что полная победа Украины маловероятна и в конечном счёте придётся идти на соглашение», — добавил Уолт.

Также он уточнил, что максималистская позиция нынешней американской администрации по этому вопросу не оставила ей «себе большого пространства для маневра», и в случае развития ситуации для западных стран «компромиссом вместо счастливого финала в стиле голливудских фильмов», Байдену и его команде будет очень сложно преподнести этот конфликт в качестве истории успеха.

В то же время, эксперт подчеркнул, что именно такой неудовлетворительный для Запада вариант может оказаться наиболее вероятным результатом в конфликте на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США пока не собираются передавать киевскому режиму свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.