Председатель КНР надеется на возобновление мирных переговоров Израиля и Палестины

Пекин, , 10:28 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля. Об этом глава Китая написал в телеграмме по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай надеется, что Палестина и Израиль возобновят мирные переговоры и вернут мирный процесс на Ближнем Востоке в нормальное русло», — говорится в телеграмме лидера Китая.

Китай, по словам Си Цзиньпина, продолжит помогать Палестине, предоставлять гуманитарную помощь для развитию экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на ГА ООН, призвал международное сообщество общими усилиям добиться реализации принципа «два государства для двух народов».

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