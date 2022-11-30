Си Цзиньпин выступил за скорейшие переговоры Палестины и Израиля
Председатель КНР надеется на возобновление мирных переговоров Израиля и Палестины
Пекин,
30 ноября 2022, 10:28 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на скорейшее возобновление мирных переговоров Палестины и Израиля. Об этом глава Китая написал в телеграмме по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом.
Си Цзиньпин
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Китай надеется, что Палестина и Израиль возобновят мирные переговоры и вернут мирный процесс на Ближнем Востоке в нормальное русло», — говорится в телеграмме лидера Китая.
Китай, по словам Си Цзиньпина, продолжит помогать Палестине, предоставлять гуманитарную помощь для развитию экономики страны.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на ГА ООН, призвал международное сообщество общими усилиям добиться реализации принципа «два государства для двух народов».
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История вопроса
Китай во внешней политике декларирует принципы «мирного развития ради всеобщего процветания». Постепенно Пекин начинает отходить от этой концепции и периодически демонстрирует совсем не мирные действия для защиты или продавливания своих интересов на мировой арене.
Китай на сегодняшний день одна из самых динамично развивающихся стран как в экономическом, так и в военном плане. Подобный рывок и появление на этом фоне соответствующих амбиций вызывает беспокойство стран, привыкших считать себе лидерами. В этой ситуации Пекину придется либо отступать в тень, либо заявлять о необходимости пересмотра сложившихся отношений. И судя по тому, как Китай реализовывает свою внешнюю политику, он с большей вероятностью выберет второй вариант со всеми его последствиями.