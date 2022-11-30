Курск, 30 ноября 2022, 10:25 — REGNUM В результате обстрела объектов энергоснабжения Курской области со стороны Вооруженных сил Украины Суджанский и Кореневский районы оказались обесточены. Об этом сообщает СК РФ.
По информации источника, все 10 выпущенных снарядов пришлись по объекту энергоснабжения. Также обстрел Курской области подтвердил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал губернатор.
Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Амвросиевки в ДНР со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS.
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