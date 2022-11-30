Представитель МИД РФ Захарова напомнила НАТО о бомбежках Югославии в 1999 году

30 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

В 1999 году НАТО разнесло Югославию. Прикрывшись отказом выводить войска из Косово и Метохии, а также сфальсифицированным косовскими сепаратистами «расстрелом мирных албанцев», целый ряд городов Сербии подвергли бомбардировкам — бомбы падали на промышленные предприятия, жилые кварталы, военные объекты.

ИА REGNUM, , 11:11 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 ноября освежила память западных политиков об ударах НАТО по объектам энергоснабжения Югославии, заявив о том, что в 1999 году альянс целенаправленно наносил удары по инфраструктуре республики. Посвятив сообщение в своём телеграм-канале генеральному секретарю НАТО Столтенбергу, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррелю, а также сотрудникам администрации Белого дома, она привела цитату из брифинга пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа, состоявшегося в Брюсселе 25 мая 1999 года.

Массовая бомбовая атака открывает дверь к миру © ИА REGNUM

Тогда, отвечая на вопрос, почему силы альянса лишают Югославию электричества и водоснабжения в огромных масштабах, если, по заявлениям блока, НАТО «наносит удары только по военным объектам», политик заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа.

Улица Белграда после бомбардировки

«Если президент Югославии Слободан Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — сказал тогда Шиа на брифинге.

Александр Вулин Mod.gov.rs

Напомним, ранее тогда еще министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что люди, не осуждающие военные преступления НАТО в Югославии в 1999 году, не имеют права рассуждать о происходящем сейчас на Украине.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО, Брюссель, 4 июня 2019

В своей мартовской речи Вулин напомнил про создателя выражения «сопутствующий ущерб» — бывшего представителя НАТО Джейми Шиа и про «предводителя убийц» — бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка.

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«Когда Уэсли Кларк и Джейми Шиа, создатель выражения «сопутствующий ущерб», которым объяснялась смерть десятков наших детей, начинают объяснять, что убийство сербов в ходе агрессии НАТО настолько гуманно, насколько необходимо, тогда понятно, что каждый их призыв к международному праву — цинизм и ложь», — заявил Александр Вулин. По его словам, тот, кто пытается на территории Сербии создать ложное государство Косово, не имеет права говорить о территориальной целостности любой другой страны. Тот, кто руководит антироссийской истерией, не имеет права указывать Сербии, как думать», — добавил Вулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, военная операция НАТО «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия началась 24 мая 1999 года. В то время Югославия, уже распавшаяся на несколько «независимых» государств, не желала в полной мере следовать по пути реформ, навязываемых Западом. Официальным поводом послужил отказ президента Милошевича выводить войска из Косово и Метохии и сфальсифицированный косовскими сепаратистами «расстрел мирных албанцев» в селе Рачак.

Столица Югославии Белград и целый ряд городов Сербии подверглись бомбардировкам — бомбы падали на промышленные предприятия, жилые кварталы, военные объекты. Крылатые ракеты «Томагавк» били по территории Югославии с американских крейсеров из акватории Адриатического моря. И это в Европе в XX веке, в стране, где ещё совсем недавно прошла зимняя Олимпиада 84-го года, собравшая рекордное количество участников.

В налётах и бомбёжках сербских городов принимали участия ВВС США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставили НАТО свою территорию и воздушное пространство.

За время военных действий самолёты НАТО совершили 35 219 боевых вылетов, применив против сербов 23 000 бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования были выпущены с кораблей и подводных лодок.

Места, где силами НАТО были применены боеприпасы с обеднённым ураном PANONIAN

Потери же Сербии невосполнимы. Прежде всего, это мирное население — более 2000 убитых, десятки тысяч раненых, лицемерно названные Западом «сопутствующими потерями».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что западные страны хотят как можно скорее решить косовский вопрос, так как всё чаще в международной политике упоминается косовский прецедент. По его словам, «Запад не оставил Сербии никаких шансов».

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