ИА REGNUM, 30 ноября 2022, 11:11 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 ноября освежила память западных политиков об ударах НАТО по объектам энергоснабжения Югославии, заявив о том, что в 1999 году альянс целенаправленно наносил удары по инфраструктуре республики. Посвятив сообщение в своём телеграм-канале генеральному секретарю НАТО Столтенбергу, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррелю, а также сотрудникам администрации Белого дома, она привела цитату из брифинга пресс–секретаря НАТО Джейми Шиа, состоявшегося в Брюсселе 25 мая 1999 года.
Тогда, отвечая на вопрос, почему силы альянса лишают Югославию электричества и водоснабжения в огромных масштабах, если, по заявлениям блока, НАТО «наносит удары только по военным объектам», политик заявил, что его не волнуют проблемы сербского народа.
«Если президент Югославии Слободан Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё, что он должен сделать, — принять условия НАТО. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией», — сказал тогда Шиа на брифинге.
Напомним, ранее тогда еще министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что люди, не осуждающие военные преступления НАТО в Югославии в 1999 году, не имеют права рассуждать о происходящем сейчас на Украине.
В своей мартовской речи Вулин напомнил про создателя выражения «сопутствующий ущерб» — бывшего представителя НАТО Джейми Шиа и про «предводителя убийц» — бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларка.
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«Когда Уэсли Кларк и Джейми Шиа, создатель выражения «сопутствующий ущерб», которым объяснялась смерть десятков наших детей, начинают объяснять, что убийство сербов в ходе агрессии НАТО настолько гуманно, насколько необходимо, тогда понятно, что каждый их призыв к международному праву — цинизм и ложь», — заявил Александр Вулин. По его словам, тот, кто пытается на территории Сербии создать ложное государство Косово, не имеет права говорить о территориальной целостности любой другой страны. Тот, кто руководит антироссийской истерией, не имеет права указывать Сербии, как думать», — добавил Вулин.
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Как сообщало ИА REGNUM, военная операция НАТО «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия началась 24 мая 1999 года. В то время Югославия, уже распавшаяся на несколько «независимых» государств, не желала в полной мере следовать по пути реформ, навязываемых Западом. Официальным поводом послужил отказ президента Милошевича выводить войска из Косово и Метохии и сфальсифицированный косовскими сепаратистами «расстрел мирных албанцев» в селе Рачак.
Столица Югославии Белград и целый ряд городов Сербии подверглись бомбардировкам — бомбы падали на промышленные предприятия, жилые кварталы, военные объекты. Крылатые ракеты «Томагавк» били по территории Югославии с американских крейсеров из акватории Адриатического моря. И это в Европе в XX веке, в стране, где ещё совсем недавно прошла зимняя Олимпиада 84-го года, собравшая рекордное количество участников.
В налётах и бомбёжках сербских городов принимали участия ВВС США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставили НАТО свою территорию и воздушное пространство.
За время военных действий самолёты НАТО совершили 35 219 боевых вылетов, применив против сербов 23 000 бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования были выпущены с кораблей и подводных лодок.
Потери же Сербии невосполнимы. Прежде всего, это мирное население — более 2000 убитых, десятки тысяч раненых, лицемерно названные Западом «сопутствующими потерями».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что западные страны хотят как можно скорее решить косовский вопрос, так как всё чаще в международной политике упоминается косовский прецедент. По его словам, «Запад не оставил Сербии никаких шансов».
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