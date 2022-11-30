МИД РФ: пока рано оценивать готовность США устранить препятствия для инспекций по ДСНВ

Москва, , 10:20 — REGNUM На сегодняшний день трудно прогнозировать, насколько Вашингтон готов к устранению препятствий для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 30 ноября заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Флаги США и России © ИА REGNUM

«Считаем пока преждевременным оценивать степень готовности США двигаться к устранению препятствий на пути к возобновлению инспекционной деятельности по ДСНВ», ― сказал в беседе с РИА Новости дипломат.

Он добавил, что это касается как объективных препятствий, связанных с COVID-19, так и «возникших в результате враждебных действий самого Вашингтона».

Ермаков подчеркнул, что у Москвы на этом направлении осталось много вопросов, их проработка не прекращается.

«Но у нас нет уверенности, что действия США не приведут к появлению дополнительных трудностей», ― указал замглавы российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча по вопросам ДСНВ между Россией и США, запланированная на 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесена на неопределённый срок.

Посольство США в России 28 ноября подтвердило эту информацию, при этом уточнило, что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты».

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Как пояснил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, на решение об отмене заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях повлияла ситуация вокруг Украины и то, что США не захотели считаться с приоритетами России по ряду направлений.

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