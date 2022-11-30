Киев, 30 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Одесской области и в Киеве в экстренном порядке прекращена подача электроэнергии, сообщает 30 ноября ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Киевское подразделение ДТЭК пояснило, что графики запланированных до этого отключений «пока не действуют».

Напомним, проблемы с электроснабжением на Украине вызваны ударами ВС РФ в рамках СВО по значимым украинским энергообъектам. Помимо экстренных отключений, подача света ограничена во многих населённых пунктах на регулярной основе.