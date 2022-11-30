Москва, 30 ноября 2022, 10:13 — REGNUM Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога России с США. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
В МИД России пояснили, что холодные отношения между Москвой и Вашингтоном не способствуют диалогу. Владимир Ермаков также считает, что необходимо «дозреть» до серьезного разговора.
«Сейчас зима не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания», — заявил Владимир Ермаков, подчеркнув, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что реальный диалог между Россией и США по стратегической стабильности возможен в случае наличия в Вашингтоне адекватного партнёра и готовности американской стороны не пересекать «красные линии».
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