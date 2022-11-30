Пожар на резервуаре с нефтепродуктами в Брянской области мог произойти из-за попадания боеприпаса

Брянск, , 10:13 — REGNUM Пожар на резервуаре с нефтепродуктами на дизельном комбинате в Суражском районе Брянской области, согласно предварительны данным, мог произойти из-за попадания в него сброшенного с беспилотника неустановленного боеприпаса. Об этом 30 ноября сообщает «Рен ТВ».

Беспилотник

Уточняется, что, по предварительной информации, перед возгоранием на резервуаре ёмкостью пять тыс. тонн, который был на тот момент полностью заполнен дизельным топливом, был слышен хлопок.

Также указывается, что в данный момент на месте происшествия ведёт работу следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожар в Суражском районе, где загорелся резервуар с дизельным топливом, удалось локализовать.