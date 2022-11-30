Москва, , 10:09 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сенаторов оценить новые возможности мониторов, установленных на рабочих местах парламентариев, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

На фото — прежнее оснащение зала заседаний Совфеда Council.gov.ru

«Я надеюсь, что вас всех обучили, вы знаете, как нажимать, как пользоваться новыми возможностями нового монитора, где заложено максимум возможной информации. Наверное, нужно время, чтобы освоить, прошу быть внимательными и не ошибаться», — сказала Матвиенко, начиная заседание.

Она поздравила коллег с новациями.

«Идет работа по созданию полностью цифрового парламента», — подчеркнула Матвиенко.

Отметим, что на рабочие места сенаторов оснащены специальными гаджетами, мониторами, куда парламентарии могут вывести необходимую им в рамках работы над законами информацию. Также система фиксирует итоги голосования.